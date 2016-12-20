 

Метеоновости

  21 декабря (среда) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранится туман, по восточной половине страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 20.12.16 | синоптики РГМЦ | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=30376

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