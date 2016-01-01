Прогноз погоды Минск, Беларусь

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Прогноз синоптика
Минск
Погода на завтра, 23.12
|0..+2°
|Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром и днем →
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Плохая погода
Неблагоприятные явления погоды: Вилейка, Шарковщина, Полоцк, Витебск...
Метеоновости
22.12. Предупреждение о неблагоприятном явлении
В период с 18 до 22 часов 22 декабря (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря (пятница).
22.12. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря
23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной →
22.12. Агрометеорологическая информация
Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей →
22.12. Cохранялась теплая сырая погода
В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось →
22.12. Прогноз погоды на день 22 декабря.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура →
21.12. Предупреждение о неблагоприятном явлении
В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.
21.12. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря
22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается →
21.12. Выходить на лед крайне опасно
В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды →
21.12. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы
В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью →
21.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на →