Прогноз погоды Минск, Беларусь

Плохая погода

Неблагоприятные явления погоды : Вилейка, Шарковщина, Полоцк, Витебск...

22.12 16:59 Вилейка. Видимость 900 м. Туман. 22.12 16:53 Шарковщина. Видимость 800 м. Туман. 22.12 16:52 Полоцк. Видимость 700 м. Туман. 22.12 16:50 Витебск. Сплошная облачность. Форма облаков: слоистые [St]. Высота нижней границы облаков 90 м. Видимость 1,9 км. Дымка. Гололедица. Температура: -1°С. 22.12 16:50 Витебск. Сплошная облачность. Форма облаков: слоистые [St]. Высота нижней границы облаков 90 м. Видимость 1,9 км. Дымка. Гололедица. Температура: -1°С. 22.12 16:50 Сарны. Видимость 500 м. Туман. 22.12 16:45 Пружаны. Видимость 500 м. Туман. Гололед. 1 мм. Температура: -2°С. 22.12 16:45 Пружаны. Видимость 500 м. Туман. Гололед. 1 мм. Температура: -2°С. 22.12 16:28 Скривери. Видимость 1 км. Дымка. Сплошная облачность. Форма облаков: слоистые [St]. Высота нижней границы облаков 120 м. 22.12 16:40 Любишов. Видимость 500 м. Туман. 22.12 16:41 Ганцевичи. Видимость 900 м. Туман. → ВСЕГО 63 ЗА СУТКИ

Метеоновости

22.12. Предупреждение о неблагоприятном явлении

В период с 18 до 22 часов 22 декабря (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря (пятница).



22.12. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря

23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной →

22.12. Агрометеорологическая информация

Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей →

22.12. Cохранялась теплая сырая погода

В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось →

22.12. Прогноз погоды на день 22 декабря.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура →

21.12. Предупреждение о неблагоприятном явлении

В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.



21.12. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря

22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается →

21.12. Выходить на лед крайне опасно

В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды →

21.12. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью →

21.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на →

Метеорологическая обстановка



Температура

максимальная



Температура

минимальная



Количество

осадков за 12 ч



Карта снежного

покрова



Радарные карты