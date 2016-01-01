 

Фактическая погода

Минск за 15:00 UTC
Температура воздуха -1.5°C
Ветер 2 м/с, юго-западный
Сплошная облачность. Дымка
Влажность 95%
Давление 1031 гПа [773 мм], падает

Географические координаты

Минск: 53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
Часовой пояс: UTC +3 ч

Минск на карте

Астрономия

Восход и заход Солнца в Минске
Восход: 09:31,  заход: 16:44 [местное]

Сумерки гражданские
Начало: 08:40,  конец: 17:35

Луна: убывающая
Освещенность диска 37.9%

Магнитные бури

Сегодня, в 15:00 UTC
Геомагнитный фон: слабовозмущенный

В 16:57 UTC
Скорость солнечного ветра: 600.3 км/с
Температура плазмы: 163000 K
Плотность протонов 2.8 p/см³

Прогноз погоды Минск, Беларусь
  • Города РБ
    1. Барановичи Высокое Кличев Нарочь Солигорск
      Березино Ганцевичи Костюковичи Новогрудок Столбцы
      Березинский зап. Гомель Лельчицы Октябрь Речица
      Бобруйск Горки Лепель Орша Чечерск
      Борисов Гродно Лида Ошмяны Шарковщина
      Брагин Докшицы Лынтупы Пинск Щучин
      Брест Дрогичин Любань Полесская  
      Василевичи Езерище М.Горка Полоцк Варшава 
      Верхнедвинск Житковичи Минск Пружаны Вильнюс
      Вилейка Жлобин Могилёв Светлогорск Киев 
      Витебск Жодино Мозырь Сенно Москва 
      Волковыск Ивацевичи Молодечно Славгород Рига
      Воложин Калинковичи Мстиславль Слуцк Таллин
    • ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ
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    Прогноз рассчитан автоматически без контроля и корректировки специалистом.
    		 вечер, чт.
    22 декабря    		 ночь, пт.
    23 декабря    		 утро, пт.
    23 декабря    		 день, пт.
    23 декабря    		 вечер, пт.
    23 декабря    		 ночь, сб.
    24 декабря    		 утро, сб.
    24 декабря    		 день, сб.
    24 декабря    		 вечер, сб.
    24 декабря    		 ночь, вс.
    25 декабря
    Облачность и погодные явления  Явление погоды:Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды:Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды:Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды:Сплошная облачность.Снег. Явление погоды:Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег. Явление погоды:Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды:Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды:Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды:Сплошная облачность.Небольшой снег.Метель. Явление погоды:Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег.
    Температура, °С  -1..-3 -1..-3 -1..-3 около 0 около 0 около 0 около 0 около 0 около 0 около 0
    Скорость и направление ветра, м/с  4–6, Ю-З 4–6, Ю-З 4–6, Западный 4–6, Западный 5–7, Западный 5–7, Западный 4–6, Ю-З 7–9, Ю-З, 
    порывы 13     		5–7, Ю-З 4–6, Ю-З
    Атмосферное давление,
    приведенное уровню моря, гПа [мм рт. ст.]     		  1028
    771    		 1027
    770    		 1026
    769    		 1024
    768    		 1024
    768    		 1025
    769    		 1023
    767    		 1018
    764    		 1015
    761    		 1014
    760
    Влажность, %  97 98 95 100 95 100 99 90 99 100
    Количество осадков, мм за 6 ч   1.9 0.9 0.7 1

    Карты и графики

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    Температура моря

     
     
     

    Прогноз синоптика

    Минск

    Погода на завтра, 23.12

    ?????? ?? 0..+2° 
    Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром и днем 
     
     

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    Плохая погода

    Неблагоприятные явления погоды: Вилейка, Шарковщина, Полоцк, Витебск...

     

    Метеоновости

    22.12. штормовое предупреждение Предупреждение о неблагоприятном явлении

    В период с 18 до 22 часов 22 декабря (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы, ухудшающие видимость до 100-500 метров, которые сохранятся в течение ночи 23 декабря (пятница).

    22.12. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря

    23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной 

    22.12. Агрометеорологическая информация

    Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей 

    22.12. Cохранялась теплая сырая погода

    В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось 

    22.12. Прогноз погоды на день 22 декабря.

    Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура 

    21.12. штормовое предупреждение Предупреждение о неблагоприятном явлении

    В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.

    21.12. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря

    22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается 

    21.12. Выходить на лед крайне опасно

    В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды 

    21.12. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы

    В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью 

    21.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря

    Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на 

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    Метеорологическая обстановка

    Карта температура максимальная
    Температура
    максимальная

    Карта температура минимальная
    Температура
    минимальная

    Карта количества осадков за 12 ч
    Количество
    осадков за 12 ч

    Карта снега
    Карта снежного
    покрова

    метеорадар
    Радарные карты

     
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